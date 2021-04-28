工研院機械所所長胡竹生（左至右）、技術處科長張能凱、本土公司董事長林森及鴻華公司執行長鄭顯聰，展示裝上「二速傳動模組」的電動車。（羅浚濱攝）

在經濟部科專資源支持下，工研院和齒輪大廠本土公司，28日宣布共同開發國內首款自主設計製造的電動車用「二速傳動模組」，相較一般電動車的單速系統，二速系統將能有效提升10％的續航里程，並有望打入國內外電動車產業供應鏈市場。

經濟部技術處科長張能凱表示，過去台灣車輛傳動產業以齒輪零組件生產代工為主，對模組系統設計較少，工研院與本土公司的合作，不僅補足國內在傳動模組設計、分析、驗證技術能力，更能協助汽車零件製造廠轉型為系統模組廠，形成產業價值鏈。

雙方合作開發的「二速傳動模組」，是以電動車三合一動力系統的基礎，可選用較小功率的馬達，達成動力系統小型化，整合國產馬達及驅控器資源，形成產業價值鏈，並藉此切入性能取向的國內外高階電動車市場。

工研院機械所所長胡竹生表示，「二速傳動模組」相較單速齒輪箱，可同時滿足電動車輛在高速與高負載狀態下的動力需求，並使馬達保持高效率動力輸出，提升電動車動力系統整體效率達10％，未來將可運用在高性能轎車、休旅車及客貨兩用車。

胡竹生強調電動車產業有二個價值，一是在石頭裡找鑽石，二是將傳統產業帶到新方向，除製造產品外，更要加入製材，布局各項研發的專利，才能保護產業的競爭力。

本土公司董事長林森指出，該公司近年在經濟部技術處計畫輔導及工研院技術合作下，針對電動車傳動系統進行研發，並由零組件廠提升為傳動系統供應商，希望未來能對台灣電動車產業的發展貢獻心力。

鴻華先進科技執行長鄭顯聰表示，MIH聯盟致力打造開放電動車平台，樂見本土公司持續投資傳動系統的核心技術，並從單速轉入二速，提升使用者最在乎的電動車續航力。

(中時 )