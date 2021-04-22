元大金基本面利多全面出擊 花旗上調目標價至29.4元。根據花旗出具的最新報告，已將元大金目標價至29.4元，主要看好其未來三年的EPS有優於原先預期的表現，包括看好證券自營獲利超過預期，可抵銷部分費用成長之外，銀行淨利差及信用成本改善，因此預估2021全年盈利292億 、EPS2.41元，估計元大金2021年至2023年每股盈餘預估提升6-7%。

元大金今日股價持續勁揚，上午每股最高26.65元，大漲超過3%，目前為全體金融股漲勢最強，現在距玉山金股價僅有不到5毛的差距。

此次花旗同步上修元大銀淨利差和「降低」信用成本，並綜合修正股權成本(COE)和階段成長性假設，將原目標價從25.1元，上修至N，29.4元，可說大幅提高，且連續維持買進評等。

目前花旗給元大金的目標價是市場最高，應是看好資本市場的多頭趨勢，根據報告分析，元大金不僅受惠經紀手續費收入增長，還受惠自營操作績效提升，以及元大投信、元大銀的基金銷售成長，因此成為最大贏家。

(工商 )