人民幣兌美元中間價28日報6.4853元，較上日報價6.4924元升71個基點，漲幅0.11％，創逾一個半月的新高。

截至10點53分，人民幣兌美元在岸價報6.4879元，較為上日收盤價6.4860元下跌19個基點，跌幅0.03％。

人民幣兌美元離岸價報6.4836元，下跌32個基點，跌幅0.05％。

景氣燈號連2紅 疫情是最大變數
嘉縣設科學園區 嘉市拚產業升級

(工商 )

#基點 #創逾 #半月 #跌幅 #新高