人民幣中間價升71個基點 創逾一個半月新高 11:092021/04/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價28日報6.4853元，較上日報價6.4924元升71個基點，漲幅0.11％，創逾一個半月的新高。 截至10點53分，人民幣兌美元在岸價報6.4879元，較為上日收盤價6.4860元下跌19個基點，跌幅0.03％。 人民幣兌美元離岸價報6.4836元，下跌32個基點，跌幅0.05％。 景氣燈號連2紅 疫情是最大變數 嘉縣設科學園區 嘉市拚產業升級 (工商 ) #基點 #創逾 #半月 #跌幅 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應全球鐵礦砂價格狂飆 中鋼協：加大開採 遏止漲勢 04:102021/04/28 全球財經 《商情》買盤續補 紐約棉花再刷2個月新高 10:012021/04/28 財經 面板雙虎大復活 投顧改採本益比評價 04:102021/04/28 財經要聞 壽險首季 3張百億神單 橫掃近370億 04:102021/04/28 金融．稅務 《電子零件》欣興業內外皆美 Q1淡季獲利創次高 08:022021/04/28 財經 首季營收衰退 廈門銀行股價跌 04:102021/04/28 全球財經 徐旭東拍板 寶慶遠百將重建 04:102021/04/28 財經要聞 1分鐘讀財經》面板雙虎變妖股 投顧給4字頭天價 08:212021/04/28 財經 何穗擁半月包飄仙氣 鄭秀文背紅手袋笑開懷 04:102021/04/28 時尚消費 特斯拉賣比特幣 上季獲利飆新高 04:102021/04/28 財經要聞 台灣消費者信心 13個月高點 04:102021/04/28 財經要聞 財經熱門新聞 陸股驚現不祥之兆 謝金河曝背後2大致命傷 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 通膨蠢動 美銀警告繫好安全帶 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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