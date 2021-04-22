輝瑞（Pfizer）首度在墨西哥和波蘭發現假新冠疫苗

輝瑞（Pfizer）大藥廠已首度確認，墨西哥和波蘭出現了仿造該公司新冠肺炎疫苗的案例。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，墨西哥的疫苗瓶上有假商標，而那些在波蘭發現的假疫苗內則有護膚品的成分。

就在全球廣種疫苗，以抗擊新冠肺炎疫情之際，有歹徒趁機從中獲利。輝瑞在聲明中說，在電子商務便利，加上網路提供匿名的環境下，和新冠疫苗和治療有關的欺詐，偽造和其他非法活動都將日益盛行。

在墨西哥約有80人在新萊昂州（Nuevo León state）的一家診所中，以1劑約1,000美元（28,074台幣）的代價，接種了假疫苗。當地衛生官員說，這些假疫苗在像一般帶到海灘去的保冷箱中被發現。雖然接種假疫苗的人似乎沒有受傷，但有6名嫌犯已被羈押。

另一方面，波蘭的假疫苗是在1名男子的公寓內被發現，似乎尚未供人接種。調查人員發現，小瓶內的液體似乎是除皺護膚品。

輝瑞的全球安全主管庫比亞克（Lev Kubiak）說，世上人人都需要疫苗，許多人迫不急待想要接種。他說，目前疫苗供應量十分有限，但輝瑞正在加緊製造，而其他公司也紛紛加入。不過，就在這期間，便出現了犯罪的絕佳機會。

(中時新聞網)