開放萊豬讓歐洲豬進口「倍數成長」 鄭麗文：想討好美反弄巧成拙

衛福部「豬肉儀表板」最新統計，美豬（含內臟）進口約1800公噸，農委會主委陳吉仲說進口豬肉7成都製成加工品，衛福部長陳時中說，進口美豬都在冷凍倉庫裡。國民黨團昨日發動黨團助理，在大台北市各大知名賣場及坊間社區型超市，尋找陳吉仲口中所說的，完全看不到一件標示美豬的加工品，國民黨團今開記者會號召民眾協尋消失的美豬產品。

國民黨團質疑蔡政府、農委會、衛福部都在說謊，統計到今年4月20日為止，進口1,087噸進口的美國豬肉，和美豬其他可食用的部分761.14公噸，總計1,848公噸的美豬流向到哪裡？美國豬在總進口豬肉達7％，美豬內臟進口數佔所有內臟進口14％，但是在市面上，有誰看到美豬的蹤影？

國民黨團總召費鴻泰表示，今年1到3月豬肉進口統計顯示，歐盟豬肉進口數量大幅成長，美加受到瘦肉精的影響，進口數字呈現負成長，事實上用數字證明，民進黨政府就是在「拜託」進口商在828公投日之前，不要進口含萊劑的美豬。

國民黨團書記長鄭麗文表示，陳吉仲才說，找不到美國豬是因為都變加工品了，但國民黨團助理們遍尋大台北賣場、超商、市場豬肉加工品，總數超過100個品項，通通沒有美國豬製品。她質疑，哪一個台灣製造的食品標示是用美國豬或內臟？這代表市面上的標示不可信，農委會有去查嗎？有去管嗎？查得到嗎？遍尋豬肉加工品都看不到美國豬製品，美國豬是隱形了嗎？

首席副書記長陳玉珍表示，今年元月開放含萊劑的美豬進口後，民進黨政府曾經承諾會大力查緝，確保人民食的安全，事實上，無論是中央政府還是地方政府，始終存在著查緝人力不足的問題。

【全程影音】國民黨召開「全國一起協尋美國豬」記者會

(中時 )