監察院。（趙婉淳攝）

監察院今公布最新一期廉政專刊，上個月被爆連續2年財產申報資料幾乎一模一樣的民進黨立委王定宇，事後他向監院更正財產資料，在今天出爐的廉政專刊中可見，其更正存款為238萬餘元、有價證券192萬餘元。

王定宇去年財產申報資料和前年申報資料高度雷同，包括台南市仁德區的3筆土地、2筆建物、2輛汽車、有價證券共193萬4070元、8筆保險，以及存款189萬7961元都連兩年一模一樣，僅在債務有所不同，被質疑是「複製貼上」。

王定宇當時解釋是申報人員誤觸資料，導致烏龍一場，不過，監院財產申報處隨即嚴正聲明，監察院絕無王定宇所稱「下載監察院資料時，申報人員誤觸2019年資料」情事，王定宇臉書所稱的「申報人員」，應是王定宇方面的人員；王後來也在立院受訪時說明，申報有誤並非監院的錯。

監院今天公布最新的財產資料，王定宇在3月24日向監院提出更正，存款部份新增了1筆帳戶資料，合計申報有238萬6621元，另有有價證券192萬3140元，全部都是股票且登記在太太李淑吟名下，同時新增1筆全球人壽儲蓄險保單，並刪除原先申報的1筆保險，刪除項目為「三商美邦人壽保險公司二十年繳費金富寶養老保險」。

時代力量黨主席陳椒華也曾因為手寫時錯誤，多寫了3個0，讓她名下位於台南市的1筆建物意外成25億天價豪宅，這今天公布的廉政專刊，陳也更正財產資料，將她位於新竹市、台南市的4筆土地和建物，原本揭露的取得價格，直接改為「超過5年」。

(中時 )