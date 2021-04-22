為爭取青年支持，國民黨推動「參政七號角」，陸續辦過營隊、工作坊、沙龍與論壇，國民黨青年部今天召開「青年呼好願景營」記者會，預計在5月22日至23日在台中市舉辦營隊，廣招中彰投的青年世代，以空汙為主軸，一同發想政策、深耕議題。

國民黨副祕書長李彥秀說，氣候變遷對地球暖化和整體空氣品質息息相關，台灣近5年在氣候變遷績效指標都是倒數，如今中部空汙嚴重，代表蔡政府能源政策出現嚴重問題。

李彥秀指出，在民進黨非核家園政策下，如今核能電廠照常運轉，火力發電更是全開，才造成台灣二氧化碳排放量和績效指標都是倒數，這與民進黨提出我們是進步的社會是完完全全相違背，未來希望透過青年部的系列營隊，與公民團體和青年在空汙議題上有更多對話。

來自台中的藍委楊瓊瓔說，立院日前審查去年度總預算時，她主張刪除購煤預算的18％，卻遭民進黨杯葛，因此，她今年仍主張刪除今年度購煤預算的23％，希望民進黨勿阻撓，也邀請年輕朋友關心空汙、政治。

彰化縣議員曹嘉豪表示，年輕人不要坐在電腦前參與政治，包括中火、缺水等，都可以透過營隊來訴諸青年的想法，因為青年要重視政治，政治才會重視青年。南投縣議員游顥指出，這次的「青年呼好」願景營，相信便能讓青年實際參與公共議題，也進而達到國民黨培育青年最好的發展。

國民黨青年部主任陳冠安說，這次選在台中辦營隊，是希望改變過去黨中央活動太集中在北部的問題，因為政治運作不只是中央、北部，更在於地方、全國各地。

陳冠安向有志於政治工作的青年夥伴喊話，期盼大家一同參加「參政七號角」系列活動，只要展露出對公共事務參與的熱誠與潛力，就有機會被選拔為副主任或發言人，對參政來說，絕對是一個很好的舞台。

(中時 )