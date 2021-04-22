「日盛台灣永續成長股息基金」已於今（22）日獲金管會核准成立，基金經理人陳思銘表示，基金本季規畫的操作策略將以穩健為原則，預計平衡採取「相對報酬」與「絕對報酬」策略，以期降低投資波動風險、同時掌握台股市場多頭脈動。

據投信投顧同業公會3月底最新統計，台股共同基金過去1年規模增加1311億元，總規模成長56％至3151億元，幅度為整體境內基金總規模24％的2倍以上。除了台股表現優異、指數屢創新高，台灣去年迄今經濟成長優於全球，亦激起客戶對單筆申購及定期定額興趣。

日盛投信分析，第二季投資能相對獲得較高正報酬機率、較佳平均投資報酬率雙利多。陳思銘表示，此基金第二季規畫的操作策略將以穩健為原則，預計平衡採取「相對報酬」與「絕對報酬」策略，以期降低投資波動風險、同時掌握台股市場多頭脈動。

產業布局方面，除了長期看好的半導體及5G產業，去年因疫情表現較不理想的傳產股因基期較低，預期獲利可望較去年大幅成長，如水泥、汽車、消費通路及塑化類股等，除了獲利有相當大的補漲空間可期，股利配發上亦多有不錯表現。

(時報資訊)