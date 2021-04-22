黃女士（圖右）自前年因全身肌肉疼痛，疑纖維肌痛症，尤以頸、雙肩及雙側臀部更為劇烈。（張妍溱攝）

51歲的黃女士自前年因全身肌肉疼痛，疑纖維肌痛症，尤以頸、雙肩及雙側臀部更為劇烈，透過口服藥物治療、震波治療、物理及注射治療1年，卻仍不見起色，去年底至台中榮總就醫，先接受急性期治療，爾後再採靜脈雷射治療後，目前主要疼痛點獲得緩解，睡眠獲改善。

復健科主任醫師程遠揚指出，纖維肌痛症的病人常有許多共病症，如憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙、疲勞無力、頭痛、顳顎關節障礙症、麻木刺痛、大腸急躁症、忘東忘西、無法專心等，這些症狀會大大降低了病人的生活品質。

程遠揚說，纖維肌痛在一般人口的盛行率約2到4％，纖維肌痛的病人女性居多，女比男約為7到9比1。常見於20至50歲的成人，但小孩與青少年均可發生，誘發纖維肌痛的原因迄今仍不明。

程遠揚指出，靜脈雷射治療(ILIB)，光波長 632.8nm 的低能量雷射紅光導入人體靜脈血管中，等同讓血液做日光浴，進行細胞能量的轉換；加強紅血球的變形能力，促進氣體交換功能，增強新陳代謝效率，進而改善疼痛的狀況。

台中榮總引進的靜脈雷射，其治療方式為每日靜脈注射1次，每次60分鐘，1個療程共需10次，治療後建議補充500cc溫開水，1天至少 2000cc 水份，幫助身體代謝。第1療程結束後，休息1到3周，再進行第2療程，第2療程結束後，再休息 1到3周，再進行第3療程，逐步緩解疼痛。

(中時 )