漁業署22日在嘉義縣菁埔國小舉辦「百年好蛤國產優鱻」啟動記者會，漁業署長張致盛與嘉義縣長翁章梁一起幫學童打菜，共享營養午餐。（呂妍庭攝）

漁業署22日在嘉義縣菁埔國小舉辦「百年好蛤國產優鱻」啟動記者會，嘉義縣長翁章梁幫學童打菜，共享營養午餐。（呂妍庭攝）

漁業署22日在嘉義縣菁埔國小舉辦「百年好蛤國產優鱻」啟動記者會，嘉義縣長翁章梁幫學童打菜，共享營養午餐。（呂妍庭攝）

今22日嘉義縣87間學校同步加菜，8111人師生享用到美味蛤蜊薑絲冬瓜湯及酥炸烏魚排。（呂妍庭攝）

今22日嘉義縣87間學校同步加菜，8111名師生享用到美味蛤蜊薑絲冬瓜湯及酥炸烏魚排。（呂妍庭攝）

台灣養殖文蛤已有百年歷史，彰化、雲林、嘉義、台南更是文蛤主要產區。（呂妍庭攝）

台灣養殖文蛤已有百年歷史，彰化、雲林、嘉義、台南更是文蛤主要產區，為讓偏鄉學童能多品嚐家鄉自產新鮮海味，漁業署今年補助全國漁會，免費提供4產區縣市偏鄉國中小學文蛤及全新開發的烏魚排，今22日嘉義縣87間學校同步加菜，8111名師生享用到美味蛤蜊薑絲冬瓜湯及酥炸烏魚排。

漁業署22日在嘉義縣菁埔國小舉辦「百年好蛤國產優鱻」啟動記者會，漁業署長張致盛與嘉義縣長翁章梁一起幫學童打菜，共享營養午餐，張致盛特別提到，文蛤近幾年來產量豐富、品質佳，嘉縣又是文蛤主要產地，今天與縣府合作，把優質漁產透過營養午餐供應體系，讓學童吃得到，希望未來能成為常態性活動。

翁章梁說，嘉義文蛤養殖面積達716公頃，產量1808公噸，雖僅全國產量約4％，但嘉義文蛤很有特色，另嘉義也是全國烏魚的最主要生產區之一，烏魚養殖面積約400公頃，產量約645公噸，占全國32％，特別感謝漁業署舉如此有意義的活動，一起推廣在地漁產。

(中時 )