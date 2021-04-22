日本宣布排放核廢水入海，駐日代表謝長廷緩頰台灣也曾排放燃料棒水池的廢水入海，遭台電、原能會否認，藍營要求警政署以「假消息」查辦謝長廷。對此，謝長廷在臉書發文表示，「我的確有說我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任。」

謝長廷說，立委接受並引用台電跟原能會的說詞，等於肯定政府，我是執政黨的公職人員，不能異議，比起我個人遭受扭曲誤會反而是小事。所以我可以接受原能會説的反應爐冷卻水不等於爐水，爐心滲漏的水有特別處理，沒有危險云云。

他又說，現在國民黨人已經提出告發我犯罪，我不能裝傻説核能發電廠的廢水沒有放射性物質或排入海洋廢水沒有含氚。

謝長廷指出，氚含量國際標準就是一公升水六萬貝克以下，現在日本說他們要採用ALPS工法，要做到一公升1500貝克，比標準低40倍，做得到沒有人會抗議。上禮拜韓國外長鄭義溶在國會答詢時說，「如果日本排入海洋的符合國際原子能總署的標準，我們不會反對。」；上星期清華大學原科院院長、核工博士李敏說，「日本如果做到國際標準，含氚水排入海洋是可以接受。」

謝長廷強調，我們也要兩年後才知道日本做不做得到，所以現在我們只能質疑，聲明不同意，並要求日本提供即時透明資訊，洋流動態路線，定期檢測，這種做法才是正確的，也為後代子孫及農漁民爭取空間。

他表示，現在除了中國沒有一個國家在抗議，只有質疑或是要求監督，我們也一樣，符合國際常理。沒錯，中國在抗議。我認為中國是因為美日的共同挺台，不滿無處發洩，借題發揮而已，不必隨其舞。

(中時 )