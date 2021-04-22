集集消防分隊陳姓隊員，日前到日月潭消防演練時撿到手機，清理泥沙後還能充電，他將手機交給當警察的哥哥協尋失主，幾經波折聯繫失主的父母，才知道是228連假時掉落日月潭，而且手機竟然還能撥通，讓大家覺得太不可思議了。

陳姓消防隊員13日到日月潭水社碼頭附近水域，參加演習訓練，結束時發現還有裝備沒有帶，回頭拿裝備順便撿拾潭邊的垃圾，突然發現有類似手機的鏡頭閃閃發光，原來是一支iphone手機斜插在泥土中，還包裹著汙泥，感覺已經泡水一段時間了，順手拾起帶回清理泥沙後，接上電源居然還可以充電。

陳姓隊員的哥哥在竹山警分局擔任警察，於是他就將手機交給哥哥處理，先透過sim卡找到電信公司，再透過電信客服人員找到失主的父母，雙方聯繫時，對方還以為是詐騙集團，經過警方詳細解釋，失主的父母才相信手機真的找到了，於是到派出所會合，輸入手機密碼解鎖，結果手機順利開機頓時通了，讓眾人驚喜不已。

失主的媽媽說，讀大學的兒子在228連假時，和朋友到日月潭遊玩，拍照時手機不慎掉落水中，當然他也覺得很內疚，想不到日月潭的水那麼深，竟然能夠失而復得，而且手機沒有防水套，居然還可以用，實在太令人高興了，更感謝拾獲手機的消防隊員。

陳姓消防隊員說，他們到日月潭訓練時，都會在水社碼頭旁的土地公廟拜拜，祈求順利平安；聽說失主也常常到竹山紫南宮，向土地公拜拜祈福，實在是太神奇了。

(中時 )