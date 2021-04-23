台股今天爆出新台幣6523.88億元歷史新天量，值得注意的是，長榮單一個股的成交金額高達602億593萬元，不僅帶動航運類股成交值達1000多億元，長榮一檔成交值更完勝電子之外的7大類股表現。

台股今天早盤在鋼鐵和航運類股領軍衝鋒下，指數創17428.15點盤中歷史新高；不過中場獲利賣壓湧現，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等多檔強勢航運股打開漲停向下急殺，指數上下震盪超過360點；終場指數下跌105.14點，收在17096.97點，收盤成交值爆出6448.89億元新天量，加計盤後則達6523.88億元。

今天上市公司成交量前5名個股依序為群創81.53萬張、長榮76.56萬張、友達68.56張、彩晶61.37萬張、中鋼54.03萬張，全是面板、航運及鋼鐵等漲價概念股。

若從上市公司成交金額前5名個股來看，依序為長榮602.05億元、群創232億元、台積電226.26億元、中鋼219.09億元、友達204.11億元；台積電雖成交張數未擠入前5大，但因股價較高，在成交金額排名反而進入前5大排名。

而今天值得注意的是，成交金額第一名的長榮，單一個股成交值就超過600億元，達到602.05億元，不僅占台股單日總成交金額比重達9.33%，更大幅超越除電子股外的泥窯、食品、塑化、紡織、造紙、營建及金融等7大類股的個別成交值，個股熱度爆表。

此外，長榮及陽明、萬海、四維航等股價爆量衝高再下殺，也帶動航運類股成交金額達1169.87億元，僅次於電子類股為市場第二大成交值類股。（編輯：楊凱翔）1100422

(中央社)