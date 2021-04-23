台北市松山區某家按摩會館一名劉姓男按摩師，2018年1月間為一名年輕正妹小萍（化名）服務時，聽到對方想找女按摩師按摩胸部，竟說自己可以教，趁機搓揉小萍胸部後，接著誆稱下體有穴道可以豐胸，隨即將手伸進小萍的短褲指侵，雖然小萍嚇說：「很痛！不要這樣！」一度停手，後來又二度指侵得逞，小萍事後由友人陪同報警，劉男不服一、二審判決再提上訴，最高法院審理後仍將他依「利用權勢性交罪」，判刑1年定讞。

判決書指出，劉男在該養生會館從事經絡穴道推拿與按摩等，傳統民俗療法按摩工作，事發時，一開始對小萍的按摩手法都很正確，小萍因為很滿意，一度加時半小時，還詢問劉男有無女師傅可以為她按摩胸部。

但劉男卻說自己可以教小萍按摩，隨即坐在小萍身後，伸出雙手按摩胸部，一開始很正常，但沒多久就開始搓揉小萍乳頭，劉男見小萍沒反應，便說按1個穴位可以豐胸，說完就將雙手伸向小萍的大腿內側，然後伸進內褲碰觸小萍下體。

劉男聽到小萍說：「很痛！不要這樣！」一度停止，但沒多久又指侵得逞，小萍結帳離開後立即傳訊息將此事告訴友人，立即到警局報案，檢警隨即將劉男依涉犯「利用權勢性交罪」逮捕。

法院審理時，劉男否認犯行，辯稱按摩穴位前有先經過小萍同意，小萍甚至還加時，但法官檢視小萍與友人對話內容，認為劉男確實有指侵，因而一審將他判刑1年2月，劉男不服上訴，2審仍認定有罪，但刑期減為1年，劉男再上訴，最高法院駁回定讞。另小萍民事求償400萬元部分，法院年初已判決劉男需賠償小萍40萬元。

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(中時新聞網)