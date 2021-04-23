海巡署基隆海巡隊多名隊員疑利用職務之便，以不實單據詐領公款，基隆地檢署經過長期追查，昨指揮北機站等單位前往該隊數單位搜索，帶回10名以上警職隊員調查。經過多名檢察官漏夜偵訊，後續有人無保請回，今凌晨對其中9名涉案隊員，分別以2萬至6萬元不等金額交保。

調查局北機站近期接獲檢舉，透露海巡隊內有單位長期詐領公款，手法是以不實單據核銷辦公經費，甚至有偽造文書嫌疑。經基隆地檢署昨指揮北機站，兵分多路突襲基隆海巡隊搜索，至少有8人以上隊員遭帶回偵辦，也查扣相關物證。

基隆地檢署經漏夜複訊，9名隊員分別以2萬至6萬元不等金額交保。

據悉，多名涉案小隊長、隊員詐領公款一事是長年往事，早已不是秘密，甚至有人早已調到其他海巡單位服務。基隆海巡則表示，不少隊員事前不知情，既然此案已進入司法程序，將全力配合調查，也重申毋枉毋縱的決心。

(中時 )