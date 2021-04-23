0402台鐵太魯閣號事故共釀49死247人受傷的慘劇，由衛福部開設的捐款帳戶至今已募得11.1億元，捐款管理及監督委員會昨召開第三次會議，決議將受害者家屬代表從原先的2名增加至8名，若再加上15名外部代表，可望在委員會中佔有過半席次，主導善款運用，不過捐款管理及監督作業要點衛福部今天仍然未公布，但衛福部政務次長李麗芬表示，昨天已在委員會完成修訂，近日將啟動公告程序，預計下周公布。

李麗芬指出，昨天會議重點在於增加受害者家屬代表的席次，委員會參考八仙塵爆、高雄氣爆等事件，將家屬代表人數提高，希望下周能由家屬推舉出8位代表。

至於捐款管理及監督作業要點，李麗芬表示昨天委員會已完成修訂，目前正在循部內法制程序對外函頒，最快下周就會公告上網。

許多受害者相當關注善款分配，李麗芬也說，善款分配項目不會調整，仍維持原來的罹難者、傷者、目擊者、子女教育信託四大類來發放，但具體金額可能再做調整。

外傳罹難者家屬有意將補助金從1500萬提高至2000萬，李麗芬說，這還要經委員會討論後決議，但確定會以現有的11.1億元來做發放，不會再對外募款。

至於補助金發放時間，李麗芬則說，當然是要越快越好，但目前還沒與增額後的委員會開會討論，因此具體發放時間都還沒進行討論。

(中時 )