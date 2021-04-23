英特爾於周四美股盤後公布第一季財報，並公布第二季財務預測，執行長Pat Gelsinger對於未來營運狀況抱持樂觀，但他也點出全球晶片荒將再燒2年，事實上，台積電總裁魏哲家曾在上周四（15日）法說會表示，晶片荒要到2023年才能緩解，兩大半導體巨頭的看法不謀而合。

根據華爾街日報報導，從去年開始，全球出現嚴重晶片荒，從消費性電子到車用晶片領域無一倖免，到今年第一季狀況仍未緩解，對此，Pat Gelsinger說：「這樣的狀況還會維持2年，直到有更多的產能滿足電子產品與車用晶片的需求，全球經濟還是會因此受到部分限制。」

值得一提的是，魏哲家在台積電法說會曾表示，全球持續面臨半導體缺貨的挑戰，台積電今年產能已供不應求，預計短缺將延續至2023年，與英特爾的看法相同。

Pat Gelsinger補充說明，整個半導體產業為了緩解缺貨狀況，需要投資的規模相當龐大，另外，英特爾今年營收預測770億美元，實際上是受短缺壓抑的預估值。

至於英特爾第一季財報表現，整體營收來到185.7億元，優於外界預測的179億美元，每股盈餘（EPS）1.39美元，同樣比預測的1.15美元還要出色，但英特爾資料中心晶片業務呈現下滑，第一季收入56億美元（約1573億新台幣）比去年同期還要低20%，成為隱憂。

(中時新聞網)