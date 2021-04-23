2021台灣燈會主燈「乘風逐光」將於高鐵新竹站前廣場展出，設計者團隊23日上午前往活動場地放樣。（莊旻靜攝）

2021台灣燈會主燈「乘風逐光」將於高鐵新竹站前廣場登場，設計者張耿華及其團隊23日上午先於活動場地放樣，為活動揭開序幕，新竹縣政府團隊後續將分別勘查舞台、水電、攤位、公廁等，縣長楊文科也邀請遊客於6月12日至27日，可前往高鐵新竹站前欣賞今年台灣燈會主燈，同時欣賞知名團隊連番演出，度過具有元宵風味的端午假期。

「乘風逐光」由知名科技藝術家團隊「豪華朗機工」，張耿華指出，23日上午先進行主燈基座定位，後續還有開挖基地、立樁等程序，預計5月中旬陸續施工。今年台灣燈會原預計於新竹市登場，但因疫情停辦，燈藝於全台各地展出，主燈及7組微風光影燈組則移往新竹縣。

張耿華也說明，設計主燈時也蒐集新竹地區的歷史、文化、工藝資料，特別使用北埔出產的108根竹子打造竹藝燈籠，呈現傳統線條，也運用新竹市的玻璃、新竹風及科技城的自動控制、精密製造，打造超過15公尺模擬風動的藝術裝置。

此次主燈不同於往年主燈以生肖為主題，反而透過傳統與機械的展示，呈現如風一般的律動及科技感，帶給民眾不同體驗。

新竹縣政府交通旅遊處指出，「竹夏星夜季」活動與主燈同步展開，地點位於高鐵新竹站4號門對面廣場，占地有1.7萬平方公尺，縣府團隊也將逐一現勘停車場、服務設施、舞台的定位，工務處也將協助主燈配管、地坪修繕等整備作業，以利主燈定位、活動舉辦。

文化局也表示，6月12日至15日，邀請有優人神鼓、Foca福爾摩沙馬戲團、朱宗慶打擊樂、藝人萬芳、理想混蛋樂團及「春風樂語•好客新曲」等節目，端午節當天，將由明華園演出經典劇目「白蛇傳」，精彩可期。

(中時 )