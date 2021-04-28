一名女網友分享，前陣子買了一間中古屋，但搬入新家後才發現前屋主留下了4尊佛像，讓她不知該如何處理，畢竟有關信仰的物品，隨意丟棄也不是辦法，於是發文求網友協助，對此，就有過來人給出經驗，表示用一招就可馬上解決。

女網友日前在臉書社團買房知識家（A你的Q）上發文，表示她買了一間中古屋，但正式搬進來後，發前屋主留下了4尊佛像，分別是彌勒佛、觀音、關公、菩薩，讓她不知道該如何處理，但她又不敢隨意丟棄，「我該怎麼辦，能怎麼處理呀？」

貼文發出後就有熱心民眾回應，依據原PO拍下的照片，看起來佛像是未開光的，「這個看起來只是擺設的，似乎沒有開光，如果前屋主不處理那就去廟裡問神明可不可以金爐燒掉，還是直接丟棄可以」、「沒開光的都是藝術品，無禁無忌，不要有拜的動作就好，不然就用盒子收起來就好」、「這不是神龕，也沒有開光，最多就是吉祥位」，還有熱心網友回應，「這是裝飾品沒神，所以不用擔心，如果上面有朋友買賣房子有遇到神明沒辦法處理的，可以找小弟！不收費用！感恩」。

此外，也有不少人給出建議，包括聯絡前屋主來收回，或到一般宮廟處理、送給有緣人，而若佛像未開光可當成一般擺設，或是擲筊問神佛，可否直接丟棄，也有人給出類似經驗，「我朋友是拿10元硬幣卜卦說『冤有頭債有主，誰請你來的你找誰去，我家沒有拜拜，對不起了，我得清理掉，要是不爽就去找請你來的那個人』，結果聖卦，他就收起來丟垃圾車了」。

(中時新聞網)