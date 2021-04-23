有新石油之稱的銅，價格持續走高，並有望突破每噸1萬美元大關，來到10年新高，銅長線看俏，受此利多消息激勵，期街口銅道瓊（00763U）ETF今（23）日股價收28.11元上漲0.68％，蓄勢挑戰2月25日盤中28.6元及收盤28.45元新高。

街口投信表示，銅價走勢主要是隨著製造業的復甦，以及樂觀預期後續的經濟展望。彙整相關原物料報告：高盛上看銅價1萬美元，花旗最新報告亦是上修銅價預估，預期未來6～12個月可望挑戰1萬美元大關，並認為基本金屬將進入超級週期（Super-cycle），市場分析師普遍看好銅價後市表現。

街口投信分析，當前全球減碳經濟已是主流趨勢，電動車的增長更是勢不可擋，各國政府會持續推動相關產業的補貼措施，這也間接促進產業對金屬銅的需求上升，然在金屬銅供應方面則因受Covid-19疫情影響，銅礦產能仍持續減緩，無法有效提升，以致形成對銅價的短期支撐力道。

展望後市，受惠於全球減碳以及再生能源取代石油的趨勢，銅是風力、太陽能和地熱能系統的重要零組件，綠色能源應用產業（包含電池及電動車）和再生能源的產業趨勢儼然成形，皆是對基本金屬銅最有力的需求催化劑，街口投信表示，銅長線需求看俏。

(工商 )