日本本田汽車（Honda Motor Co）新任執行長周五宣布深具野心的營運目標，到2040年旗下電動車（EV）和燃料電池車（fuel cell vehicle，FCV）占整體銷量的比例將提高到100%。

4月初才剛上任的執行長三部敏宏（Toshihiro Mibe）在其第一場新聞發布會上表示，本田預計到2030年，電動車和燃料電池車在所有主要市場的銷量將占公司總銷售的40%，到2035年將占80%。

在汽車業持續轉向電動車和自動駕駛技術之際，三部敏宏接下了本田的領導重任。儘管本田汽車向來以省油的內燃機（internal-combustion engines）聞名，但該公司仍在去年8月推出第一款量產的全電池電動車。

該執行長表示，本田的另一個目標是在2030年以前，所有主要市場的所有車型都將引進先進的駕駛輔助系統。

本田2020年在日本的汽車銷量約為61.9萬輛車，較2019年減少14%，並為連續第2年呈現衰退。在新冠肺炎疫情爆發前的2019年，該公司在日本的汽車銷量約為72.2萬輛車，較2018年減少3.4%。

本田周四表示，2021年公司在日本的汽車銷量可望較去年成長，但受到疫情影響，以及因半導體嚴重短缺，今年在日本銷量要重返70萬水準可能有困難。

(時報資訊)