屏東長治資源回收場旁火警 黑煙直衝天際 18:192021/04/23 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長治鄉火警黑煙直衝天際，警消已將火勢撲滅，所幸無人傷亡。(摘自我是長治人臉書社團) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣長治鄉進興村一處資源回收場旁，23日下午5時許傳出火警，火勢伴隨黑煙直衝上天，數公里遠外都看得見，屏縣消防局獲報派遣12車、27人前往灌救，共耗時1小時終將火勢撲滅，所幸並無人員傷亡，起火原因正由火調人員調查釐清。 宜蘭民宅竄火苗狂冒濃煙 警消急撲滅無人傷 桃園新坡物流倉庫起火 大量黑煙直衝天際 (中時 ) #黑煙 #直衝 #火勢 #灌救 #長治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華路民宅火警釀3童亡 家屬重返火場招魂場面哀戚 16:592021/04/19 社會 騎士鬼切撞汽車險登出人生 嗲聲妹罵「活該」引網友暴動 14:302021/04/20 社會 嘉義民雄資源回收場大火 火舌濃煙沖天 消防員救火時受傷 21:292021/04/19 社會 枋山一處宮廟大火 現場爆竹聲不斷 16:422021/04/18 社會 馬文君、雷虎科技攜手捐贈空拍機 讓魚池消防救災更有力 13:592021/04/21 寶島 嘉義民雄資源回收場大火 火舌濃煙沖天 03:272021/04/20 社會 台南將軍爭取設置台61休息站 中央請地方先做可行性研究 18:252021/04/21 生活 台61雙氧水槽車突起火竄黑煙 駕駛拿3支滅火器狂噴無效 15:442021/04/22 社會 醉後大丈夫真人版 醉漢斷片跑到民宅睡覺判拘20天 10:372021/04/18 社會 信義區象山工寮失火染紅夜空 民眾嚇壞：燒焦味很濃 20:252021/04/21 社會 中科院晚間台東試射「無限高」飛彈 軍事迷嗨：聲音超震撼 20:032021/04/22 政治 社會熱門新聞 獨家》7歲男童練柔道遭摔成腦死 家長控教練：他下跪還不停手 - 社會 驚悚影片 小貨車才起步竟掉出活人 後車目擊嚇瘋 - 社會 警問「我沒看過妳」 盤查遭拒竟壓制上銬 網傻：回到戒嚴？ - 社會 7歲男童練柔道遭摔成腦死 家長淚控教練：孩子下跪還不停手 - 社會 拒簽無痛分娩下場「像被卡車輾過」 陸婦產後暴打老公 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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