屏東縣長治鄉進興村一處資源回收場旁，23日下午5時許傳出火警，火勢伴隨黑煙直衝上天，數公里遠外都看得見，屏縣消防局獲報派遣12車、27人前往灌救，共耗時1小時終將火勢撲滅，所幸並無人員傷亡，起火原因正由火調人員調查釐清。

(中時 )