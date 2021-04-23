由於加密貨幣今年來漲幅已大，加上美國總統拜登加稅計畫將把富人的資本利得稅調高1倍，市場擔心此舉將打擊數位資產的投資活動，加密貨幣聞訊大跳水，比特幣摜破5萬美元大關，以太幣更暴跌逾13％，加密貨幣總市值短短一天蒸發2,600億美元。

根據Coindesk的報價，比特幣周五盤中最低下探47,521美元，大跌超過10％，以太幣狂洩13％，最低來到2,140美元，瑞波幣則暴跌逾20％，下探1.04美元。

這波狂殺後，加密貨幣短短一天總市值大跌逾2,600億美元。

拜登周四宣布稅改草案，其中擬對年收入逾100萬美元的富人加稅，資本利得稅將調高一倍至39.6％。

拜登加稅計畫一公布，加密貨幣市場行情隨即跳水，投資人一片哀號，外匯經紀商Pepperstone市場研究部門主管韋斯頓(Chris Weston)表示，「市場都在談(拜登加稅)這件事，而且我認為加密幣本來就可能會出現技術性的賣壓。以太幣是市場指標，它的漲幅遠超過比特幣。」

比特幣今年迄今大漲74％，以太幣則是狂飆逾200％。

紐約加密貨幣與區塊鏈投資公司BlockTower資本首席交易員暨基金經理人費爾曼(Avi Felman)指出，「在拜登公布相關加稅計畫後，西方基金開始大舉出脫比特幣部位，不過賣壓經過消化後，盤勢還是會反彈。」

新加坡CMC市場分析師Kelvin Wong表示，以太幣周末若能力守在1,955美元之上，上漲趨勢就不會改變，比特幣下一個重大支撐是在40,655美元，但由於短線跌幅已深，預料許多投資人在未看到該價位前就會進場承接。

交易員與分析師也認為，此波拉回只是暫時，畢竟許多機構投資人與企業已紛紛表態支持加密貨幣，包括特斯拉與數位支付公司Square已砸下數十億美元購買比特幣。

(工商 )