日媒報導，美國與日本已同意攜手投資45億美元（新台幣約1264億元）來發展下一代6G通訊技術。一場與中國的6G爭霸戰正逐步升溫。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉上週在華府召開峰會。根據會後公布的資料，兩國將投資研發、測試、布建安全網路與先進資通技術，且「美國承諾對此投入25億美元，日本挹注20億美元」。

日本經濟新聞報導，美日高呼建設「安全且開放的」5G網路、包括「開放架構無線接取網路」（Open-RAN ）的計畫，反映兩國領袖有意打造一個非由中國領導的通訊網路。

Open-RAN是一種開放資源平台。網路業者可在這個平台上混用和搭配不同廠商的硬體設備，而不必擁有整組天線和基地台系統。

截至目前，中國華為技術有限公司和中興通訊一共掌控約4成基地台市場。若再加上歐洲公司愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）、韓國三星電子（Samsung Electronics）等大廠，9成市場份額都被占走，美、日企業遠遠落後。

在5G專利方面，華為與美國高通公司（Qualcomm）各占約1成，日本通信業者NTT Docomo只占約6%。

儘管遭遇美國多次挑戰，華為以提供誘人價格為主力，仍在全球傲視其他5G廠商。美國前總統川普（Donald Trump）政府雖連年出手重創中國科技公司，還是阻止不了中國成為5G領袖。

中國在5G開發競賽趕上先進國家，提升習近平治下中國領導階層的信心。現在中國已決心要在第6代通訊技術領域再次成功，全國人大3月通過的新5年計畫就包括發展6G。

去年11月，中國為開發中的6G傳輸技術，發射一枚測試電波用的衛星。根據加拿大媒體報導，華為在加拿大設有6G研究中心。電信設備製造商中興通訊也跟中國聯通（香港）公司合作發展6G技術。

日本政府官員感嘆日本在5G競賽中起步太慢。一名官員表示：「就算我們擁有更好的技術，卻贏不了這場比賽、搶不到市占率。」

為避免重蹈覆轍，東京已下定決心面對6G領域，要從一開始就打國際戰。去年底日本成立了一個產官學聯盟，目標是把日本的專利占比提升至10%。

日方相信，制定全球標準是發展下一代通訊技術的關鍵，因此試圖就此與美國合作。

日美領袖峰會後公布的資料更提到一項目標，擬將美日通訊合作拓展至「第三國」，以促進安全連線。在制定全球標準時，讓其他夥伴加入美日領導的倡議，應有助於與中國競爭。

對美國而言，發展6G則是收復無線技術領域失土的機會。

美國佛勞斯特與蘇利文顧問公司（Frost & Sullivan）資通科技產業高級總監甘地（Vikrant Gandhi）表示：「不同於5G，這次北美不會讓成為一代領導的機會輕易溜走。6G領導地位之爭能會比5G更加激烈。」

華府已開始規劃6G戰線。去年10月，北美電信組織「電子通訊標準化聯盟」（ATIS）創立名為Next G Alliance的6G通訊技術聯盟，「以提升北美的6G領導地位」。成員包括蘋果（Apple Inc.）、AT&T、高通、谷歌（Google）、三星電子等科技巨擘，但不包括華為。

這一聯盟反映全球已因5G競爭而分裂成對立陣營。美國認定華為構成間諜風險，但華為矢口否認。在美國領導下，日本、澳洲、瑞典、英國等國家的5G網路已封鎖華為；俄羅斯、菲律賓、泰國、其他非洲與中東國家仍歡迎華為設備。

歐洲聯盟（EU）去年12月也公布一項由諾基亞帶頭的6G無線網路計畫，參與者包括愛立信公司、西班牙電信集團（Telefonica SA）與好幾所大學。

現在全世界多半還沒體驗到5G帶來的好處，6G還只是種理論命題，競爭卻逐步升溫，凸顯地緣政治是如何強化科技競爭，尤其是美中之間的競爭。某種程度上，這已經變成一種軍備競賽。

在研究人員設想下，6G傳輸速度可能高達每秒1TB（兆位元組），延遲時間僅0.1毫秒，比5G的最低延遲時間1毫秒還少。為此，科學家正聚焦發展超高頻的兆赫波（THz），以符合上述速度和延遲時間要求。但目前尚無晶片能在一秒內傳輸這麼大量的數據。

理論上在6G世界中，我們周遭一切事物都會連上6G 網路。人們不僅能跟家具、服飾等物品溝通，這些裝置間也能彼此溝通。但想像中的未來世界最終能否成真，現在論斷還太早。

(中央社)