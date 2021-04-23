韓國2大巨星孔劉、朴寶劍主演科幻動作片《永生戰》，斥資4億台幣重金打造，除了震撼感官的視覺享受，電影句句打進心坎裡的人生金句，令觀眾重新思考生命的意義。票房累計至今為止全台上映票房已衝破3000萬成績。

孔劉日前接受片商專訪，提到過去飾演「守護者」角色，《屍速列車》飾演保護女兒的父親，《熔爐》中飾演捍衛聾啞學生的教師，孔劉經常擔任守護某個人的角色，在《永生戰》中，亦為守護永生人的基憲。私底下也是這種「守護專業戶」個性嗎？他微笑害羞否認，並表示：「其實基憲一直被朴寶劍保護著」，表面上身為特務的基憲，守護永生人的安全是他的職責，但其實一直默默在保護基憲的，是永生人。

他也透露私下個性不「那麼溫暖」，偏向實際路線，孔劉說：「私下的我，個性很實際，說我都在保護別人有一點誇張了，不過遇到不好或不對的事情，我不會視而不見，這好像有說跟沒說一樣，反正就是我會把不對的事情說出來，有人被冤枉就是被冤枉。不管是誰，只要做不對的事情，那就是不對的，或是遇到有人欺負弱者時，我會比較看不下去，所以如果有人被不公平對待的話，以我藝人的身分來說，確實必須謹慎，但我也不會去當作沒這回事發生。」

(中時 )