男子第一次使用注入亡父骨灰的保齡球，便打出完美比賽。

《紐約郵報》（New York Post）22日報導，美國伊利諾州的一名男子，為紀念他2016年去世的父親，將其骨灰封入一顆新保齡球中，結果第一次用這顆球時，就直接在300分制的比賽中連續擊出12個全倒，打出「完美比賽」（Perfect Game），完成父親的遺願。

在皮奧利亞公立學校（Peoria Public Schools）擔任指導老師的39歲小約翰‧辛可（John Hinkle Jr.），為紀念他2016年去世的父親約翰‧辛可（John Hinkle Sr.），在多年努力後，終於找到工匠願意幫忙改造保齡球，將亡父的骨灰封入拇指用球孔之中。

雖然少了一個球孔，但小約翰善於雙手曲球投法，仍能利用這顆球進行「實戰」，因此他決定要用這顆球打出300分的「完美比賽」，完成父親的遺願。結果在老家皮奧利亞的一場例行賽中，小約翰第一次使用注入父親骨灰的新球，就連續擊出12個全倒，拿下完美比賽。前來觀賽的弟弟喬也衝上前，給哥哥一個感動的擁抱。

身為兩屆美國大學運動聯盟（National Collegiate Athletic Association, NCAA）保齡球賽冠軍的小約翰，在運動生涯中已打出無數次完美比賽，但那些都比不上這次。他對記者表示，在投到第11和第12球時，他已熱淚盈眶，根本看不清楚球的軌跡，但仍順利擊出全倒，「我爸當時就在那裡」。

小約翰和喬都是保齡球好手，而兩人的啟蒙老師便是父親約翰。不過約翰生前雖多次挑戰該成績，但最高僅獲得299分。在度過這個「史詩之夜」後，喬開玩笑地說：「因為爸媽多次挑戰完美比賽，我們兄弟倆成長歷程中的許多夜晚都睡死在球道上，而現在，一切都被彌補了。」

(中時新聞網)