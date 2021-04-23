一位網友在租屋平台找到一個相當划算的物件，從整體屋況來看，感覺租金還可以殺。詢問「是不是該租下來？」(翻攝大台北房屋出售，出租刊登臉書)

不少人在出社會後「北漂」到台北打拚，當起租屋族，但台北市的高房價連租房也讓許多小資族倍感壓力。不過一位網友卻在租屋平台找到一個相當划算的物件，台北市約7平大的含浴缸的套房，租金只要1萬1千元，

有網友在臉書社團「大台北房屋出售，出租刊登」上看到一則租屋訊息，該物件位在台北市，鄰近中山國小捷運站，7坪大分租套房公寓，含浴缸、垃圾待收、採光佳，月租11000元，且含網路、瓦斯、第四台。

該網友隨後在PTT上以「北市這樣的套房租1萬1貴嗎？」發文，他認為該套房「歷史感濃厚、復古風裝潢，還有浴缸」。從整體屋況來看，感覺租金還可以殺，詢問網友「是不是該租下來？」

一位網友在租屋平台找到一個相當划算的物件，隨後在PTT上以「北市這樣的套房租1萬1貴嗎？」發起討論。(翻攝大台北房屋出售，出租刊登臉書)

文章一出，網友一看真實屋況卻傻眼直呼，「這是被炸過嗎」、「這是監獄風，還是廢墟風阿？」、「那個床頭櫃是鬧鬼是不是」、「確定沒有其他人住嗎？」、「只差雙人床有個人形污漬」、「晚上應該會有人陪」、「很棒啊，還能趁機換自己想要的傢俱」。許多人紛紛勸退，認為若是租下來，光整修、重買傢具又要再多一筆開銷。

但也有網友指出，「差不多吧掃乾淨不用花多少錢」、「採光不錯，太久沒住人欠整理而已」、「採光還不錯重新裝修一下」、「全新家具的大概18000～20000住長期自己買家具不見得虧」。由於照片中如同廢墟般的場景帶給網友太大震撼，房仲隨後也在文中補充，「房東人很好，之前遇到不好的客人把裡面弄得很髒亂。」表示將會先把壞掉的雜物跟垃圾移走 ，並補齊基本家具家電後再重新出租。

(中時新聞網)