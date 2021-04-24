在近期一連串針對F-35計畫的批評後，《國防新聞》（Defense News）22日報導，兩位在眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）中擁有十足影響力的議員警告，除非洛馬（Lockheed Martin）解決F-35戰機碰到的一系列問題，否則國會將改變多年來的做法，不再為F-35提供額外經費，可能讓該型機每年的採購量降低20%。

眾院軍委會戰備小組委員會（Subcommittee on Readiness）主席加拉曼迪（John Garamendi）表示，F-35計畫不斷遭遇預算超支，卻無法提供令人滿意的任務能力，後勤系統也困難重重，對洛馬直言「輕鬆的時期已經結束了」，強調不解決問題，就「別指望拿到更多經費」。

眾院軍委會陸空戰術部隊小組委員會（Subcommittee on Tactical Air and Land Forces）主席諾可斯（Donald Norcross）更威脅，若F-35計畫未來仍無法控制成本，美國便可能需要「另一個擔負得起的計畫」，用來填補F-35在作戰上的不足。

《國防新聞》指出，這代表多年來迅速增購F-35的共識，已逐漸自美國國會中消失。自2015年來，國會都會給予額外的資金，讓美軍購買更多F-35，如2020財年美國國防部要求購買78架F-35，結果國會加碼要求其採購98架；2021財年美國防部則要求購買79架F-35，國會最後多給了16億美元，用於採購額外的17架F-35。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）則指出，由於F-35的採購速度過快，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，發動機和其他後勤維護設施的建造速度已跟不上F-35，導致在維持目前節奏下，2030年將有40%的F-35躺在機庫中，陷入無發動機可用的窘境。因此美國會也可能希望改把額外經費投入相關體系，讓作戰和後勤獲得平衡。

(中時新聞網)