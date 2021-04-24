駐日代表謝長廷。（資料照）

日本確定兩年後將福島核廢水排入大海，引起鄰近國家反彈，我駐日代表謝長廷先前發文稱「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，遭原能會打臉與國民黨舉發假消息後，謝再發文指願負法律責任。宅神朱學恒昨(23日)晚在臉書貼文也轟謝玩弄話術，直言「有什麼法律責任是你不願意負擔就可以不用負責的？」

謝長廷22日透過臉書表示，立委接受並引用台電跟原能會的說詞，等於肯定政府，自己是執政黨的公職人員，不能異議，比起個人遭受扭曲誤會反而是小事，所以可以接受原能會説的反應爐冷卻水不等於爐水，爐心滲漏的水有特別處理，沒有危險，「但現在國民黨人已經提出告發我犯罪，我不能裝傻說核能發電廠的廢水沒有放射性物質或排入海洋廢水沒有含氚」、「我的確有說我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。

對此，朱學恒23日在臉書質疑，「至於我國到底為什麼派了一個對台灣沒有忠誠度、只會偏袒日本的非專業外交官謝長廷到日本，這除了丟台灣人的臉之外，我只能說決策者大概覺得在日本丟臉就是佔便宜吧，但事實上日本人從來沒有瞧得起對他們卑躬屈膝的外國人啊」。

關於謝長廷稱若核能廠沒有排放含氚廢水，願意承擔法律責任，朱學恒質疑，「這種律師的狗屁話術到底是哪來的自信可以讓一般人理解的？有什麼法律責任是你不願意負擔就可以不用負責的？當大家都白癡嗎？」

至於謝長廷9日曾在臉書提到「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生疑似含輻射物質之核廢水排放入海，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議」；朱學恒則批，秘雕魚根本是因為水溫過高的關係，你說是因為沒處理排放入海的關係，這不就是他最擅長的問A答B嗎？還要詭辯什麼東西啦。

關於日本福島核電廠的含氚廢水兩年後要排入海洋一事，立法院昨天砲聲隆隆的攻擊，整理一下大家的重點，不外針對我説： 「我們核能廠的含氚廢水也排入海洋」，指責我， 1、不應把核能廠正常排放廢水和福島核電廠排放污水相提並論。 2、不了解我反應爐冷卻... 由謝長廷發佈於 2021年4月22日 星期四

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(中時新聞網)