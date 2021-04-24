北市一輛載滿鋼樑的聯結車行經水源快速道路、泉州匝道附近，疑似綑紮不牢固，沉重的鋼樑因此掉落，砸壞快速道路的隔音牆，警方凌晨4時許獲報，立即到場圍起三角錐進行交通管制，一直到上午8時都尚未清除完畢，導致水源快速道路往南方向出現大量壅塞車流，目前已恢復雙向通車，車流正在疏緩中。警方指出，針對駕駛貨物掉落，最高可罰1萬8000元。

警方表示，水快往南（泉州街匝道旁）4時39分發生聯結車載運鋼構掉落路面、損壞護欄隔音牆，管制水快往南主線車道及泉州街往南匝道，啟動交通快打機制，增派中正二、萬華分局（隊）、直三分隊警力加強管制、疏導，並請警廣、交控中心CMS宣導駕駛人改道。

警方說，施工廠商兩部大型吊車於6時40分許陸續抵達現場，8時許將兩根鋼構吊上板車載往工地。水快往南主線外側車道8時10分開放，水快往南主線兩車道8時40分開放通行，水快泉州街往南匝道9時25分開放通行。

警方強調，該駕駛貨物沒有裝載穩妥導致掉落，將依道路交通管理處罰條例，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，而撞到隔音牆部分或者有破壞到柏油路面造成坑，由權責單位依損失民事求償。

(中時 )