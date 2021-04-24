先前因為左膝受傷，連13場例行賽缺席的台啤後衛「小安」蔣淯安，24日在台啤與九太賽前兩小時，一個人率先上場熱身投籃，看來距離復出日子越來越近，不過台啤總教練周俊三表示，「小安季後賽首輪上場機率目前5成！也就是一半一半。」

「老實講，季後賽首輪讓小安上場，確實有點冒險，」周俊三說，「目前他只有做體能恢復，完全還沒對抗，一切都看下周他的練球情況而定，現在還要觀察。其實我們最近後衛不斷受傷，王子綱左腳踝扭傷剛好，卻換陳昱翰扭傷了。」

身為SBL上季年度與總冠軍賽雙料MVP，蔣淯安本季飽受左膝傷勢所苦，目前只打21場例行賽，且從3月14日打完與裕隆比賽後，就宣告缺席至今，儘管三哥強調小安在季後賽首輪上場機率只有5成，小安自己卻說：「我季後賽會打！」

「我太久沒動了，這周才開始跑步與重量訓練，希望可以趕緊跟上球隊腳步，等下周才會練球，」蔣淯安說，「我的左膝傷勢經過PRP注射治療之後，疼痛感確實減緩，可是仍有一點不舒服的感覺，畢竟醫生評估我要休息兩到三個月。」

蔣淯安表示，「我想今年季後賽一定會打，可能狀況沒有很好而已，一切都看教練團調配我的上場時間，我就是趕緊把自己準備好。」畢竟尋求衛冕的台啤，在季後賽確實需要小安坐鎮，屆時他能發揮多少功力，也將衝擊台啤連霸機率高低。

(中時 )