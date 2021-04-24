日前才有人在日月潭潭底發現一塊清朝乾隆21年，距今275年的墓碑。沒想到近日又有民眾發現道光23年的墓碑，距今也有178年，當地居民表示，該墓碑清明節時就已浮出水面，墓碑外觀完好，未有敲打破損，推測至今都未撿骨，不排除地下仍有骨骸。

臉書粉專《日月潭一等高》昨（23）日分享幾張照片表示，午後開船至潭區伊達邵碼頭附近的土亭仔燈塔下方時，意外發現清朝道光年間23年墓碑，距今已有178年，長年掩埋在日月潭水底，這次碰巧遇上百年大旱，才意外浮出水面，令他又驚又喜說「估計要退水10米才能呼之欲出，意味著離上次浮出水面大概在30-40年」。

當地居民表示，該墓碑於清明節時就已浮出水面，只不過墓碑所在位置，因一般人無法徒步到達，所以並未引起關注。（圖／翻攝自日月潭一等高臉書）

據《自由時報》報導，當地居民透露，這塊墓碑早在清明節時就已浮出，因為一般民眾無法徒步到達，所以並未引起關注，由於墓碑外觀完好，毫無被敲擊的痕跡，研判子孫尚未替其撿骨、遷葬，不排除地下仍有骨骸，但至今已過百年之久，也可能早已腐朽。

在地居民由外觀推測，該墓碑尚未撿骨、遷葬。（圖／翻攝自日月潭一等高臉書）

對此，引發網友熱烈討論，「墓碑光亮，應該是子孫滿堂，後代幸福美滿」、「這個我上次有看到，只是當時遠看不確定是什麼」、「不知道之後會不會再看到其他的」、「清朝的墓，後代子孫應該也找不到了」、「這也算是乾旱另類奇景吧」。

(中時新聞網)