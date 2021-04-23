談三接仍無共識！潘忠政見完蔡英文「心情沉重」 總統府：承擔不是嘴巴說說

藻礁公投領銜人潘忠政昨天參與與總統蔡英文會面後，對蔡英文的回答表示「失望」，今天在其臉書提及，藻礁正在受到三接海事工程致命的摧殘，岸邊沙灘上可以看到藻礁整遍的屍體碎片，很令人痛心；搶救大潭藻礁六年多了，最後會走到公投路上，實在是情非得已。此情即是「程序不正義」。沒有程序正義就沒有實質正義，這是貴黨先賢過去所追求、也是啟蒙我們的核心價值，而我們正在努力實踐。

潘忠政指出，感謝過去每次和總統見面都給我們帶來希望；不過很遺憾的，5年來在保育大潭藻礁這件事上，行政體系完全違背總統的美意；去年的雙贏方案沒有出來，類聽證會也無疾而終；甚至去年6月16日李副秘書長到寒舍來晤談，答應我們溝通期間三接的海事工程應該停工，也沒有兌現。

潘忠政說，環保團體與當地居民於2015年5月迄今，陸續依法提出自然地景審議、野生動物保護區、一級海岸保護區等行政程序，但政府竟然漠視、互踢皮球，從未依法開啟任何一次審議程序。政府保育失職護送三接入環評，然後又顢頇的製造環評史上最黑暗的一天，以及125場記者會和8個行政訴訟的過程，才是搶救藻礁真正要去努力翻轉的潛在原因，因此我們定位這次公投要捲動的是一場搶救環境、搶救民主、搶救公平正義的公民運動。

潘忠政提及，且公投主文非常明確的要求三接應遷離大潭藻礁海岸及低潮線外五公里的海域，所有不符合這個旨意的方案都不是我或是公投推動聯盟可以自行決定的。此時其實是執政單位應該以風險管理意識，停工並進行遷離方案的因應才是回應公投成案的正途。

最後，潘忠政邀請總統4月29日大潮日，一起去大潭藻礁夜觀生態，那一天一定可以看到美美的一級保育類動物「柴山多杯孔珊瑚」，重溫當年藻礁永存的初衷。

(中時 )