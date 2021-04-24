國民黨主席選舉白熱化，傳出自昨天開始，陸續有黨代表接到主席選舉民調電話，其中甚至直接詢問國民黨主席江啟臣與民進黨主席蔡英文的表現比較，讓不少黨內人士質疑黨中央疑涉球員間裁判，國民黨否認報導內容，強調中央黨部秉持選務中立原則，呼籲各界切勿以訛傳訛。

國民黨規劃5月5日將黨主席選舉作業細則送中常會討論，擬於6月3、4日領表，6月7、8日受理登記，黨主席選舉進入最終掀牌階段，目前除了現任主席江啟臣宣布連任、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜表態參選外，前主席朱立倫參選態勢明確，而前高雄市長韓國瑜、智庫副董事長連勝文也動作頻頻。

傳出自昨天中午開始，全台灣各地的國民黨代表，陸續接到黨主席民調，也有中常委、黨員接到民調電話，問題包含對藍綠兩黨的滿意度、江啟臣對上蔡英文總統的滿意度等，甚至直接詢問國民黨主席各項組合對戰，還有黨代表聚會時，光半小時內就有來自南、北兩地的3位黨代表接到民調電話，引發黨中央球員兼裁判的質疑。

對此，國民黨今嚴正聲明，中央黨部秉持選務中立原則，從未進行任何黨職選舉的相關民調，媒體內容相關的臆測性報導皆非事實。國民黨強調，必定會堅守公正、公平、公開的立場，進行黨職選舉的選務工作，呼籲各界切勿以訛傳訛，誤導社會視聽。

(中時 )