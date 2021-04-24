「我是40多個孩子的媽媽！」52歲徐季幼在女兒出生8個月大時，加入寄養家庭的行列，20多年來照顧了40多個無家可歸的寄養兒童，一雙親生兒女在媽媽耳濡目染下，也加入家扶中心的展愛志工隊，一同奉獻社會；徐季幼今榮獲新北市模範媽媽，她謙虛的說，只希望所有照顧的孩子都能獨立生活、平安長大。

徐季幼求學時主修服裝設計，曾在醫院擔任護佐，婚後誕下大女兒才8個月，經友人介紹踏上寄養媽媽行列，他坦言，最初秉持著「照顧一個是一個」、「幫助社會」的心態，把每個孩子都當成自己的親生孩子照顧，沒想到這一做就是20年，親生大女兒視寄養孩子為哥哥、姊姊，甚至在她懷第2胎時，寄養孩子不捨她害喜嚴重，還會貼心為她按摩、照顧妹妹。

徐季幼說，寄養孩子來自四面八方，不乏有遲緩、過動、智能等障礙，最常就是遇到就是有慣竊行為，她除了給予滿滿的安全感外，更讓孩子感受到寄養家庭就是孩子最大的後盾，一步步戒掉壞習慣；當時年幼的親生女兒常感到不公平，「為什麼哥哥、姊姊犯錯都不會被罵，我錯了就要被懲罰？」，她會耐心利用睡前獨處時光，向女兒解釋寄養童的出生狀況，雙方互相坦承、互相了解，間接培養孩子的同理心。

「一次次的離別，是寄養媽媽最難熬的關卡。」徐季幼坦言，每次得知孩子要回歸原生家庭，她總憂喜參半，一方面替孩子的團聚感到欣慰，一方面也感到不捨，擔心孩子會不會受委屈、能否得到更好的照顧；今年2月在社會局安排下，徐季幼終於和5名寄養童團聚，5位寄養童如今都已是30歲左右的社會人士，眾人相擁而泣，畫面令人動容。

徐季幼今與家人共同出席模範母親表揚大會，她說，只希望所有照顧的孩子都能獨立生活、平安長大，就是她最大的願望。

模範母親王建年輕時常著孩子四處打工賣菜、修改衣服，幫忙負擔家計，某次因女兒嫌棄外面賣的豆花不好吃，喜歡媽媽做的，因此決定開賣手工有機豆花。（許哲瑗攝）

另名模範母親王建，年輕時常著孩子四處打工賣菜、修改衣服，幫忙負擔家計，某次因女兒嫌棄外面賣的豆花不好吃，喜歡媽媽做的，因此決定開賣手工有機豆花；丈夫過世後，她每日打理家務並外出擺攤，收攤後繼續在家裡修改衣服，貼補家用；現雖已退休，仍經常主動分享豆花給鄰居，熱心公益不落人後。

模範母親表揚大會今在新北市府登場，市長侯友宜頒獎表示，獲獎的60位媽媽生在台灣最艱辛的時代，胼手胝足為事業打拚，今年還有2位百歲人瑞模範媽媽，一位日前逝世，一位今日因病無法到場，還有照顧40多名寄養兒童的寄養媽媽，每位媽媽都有一段辛酸血淚的故事，情操偉大，祝福大家母親節快樂。

(中時 )