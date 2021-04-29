台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員郭欣衡、張時益，日前下午擔服巡邏勤務，於13時許接獲民眾報案於文心南路與三民西路口有一名老婦人坐在中央分隔島。員警獲報立刻前往，發現一名老婦行走於快車道上，立即護送老婦返所查證身分後順利通知家屬接回，結束一場驚魂記。

警方指出，案發路段為轄內交通要道，車流相當頻繁，員警獲報立刻驅車前往查看，經來回搜尋發現老婦行走於文心南路快車道上，郭員立刻將車輛停於老婦身後並開啟警示燈以防止車輛追撞，詢問老婦要去哪裡，老婦只說要到「海口」，並表示自己年僅3、40歲，無法清楚表達目的地及年籍資料。

警方護送老婦返回派出所，所內志工分隊長楊秋香立即上前關懷，並從其身上發現愛心手環及家屬聯絡資訊，員警進一步查證身分，得知老婦(陳姓，84歲)家住太平區，相當驚訝她能在大熱天由太平區走至南屯區。

警方在等待家屬同時，老婦和員警分享渠年輕往事，雖患有失智症，但仍神采奕奕的敘述過往發生之趣事，老婦的好腳力也讓員警讚嘆其身體十分硬朗，女兒到所時表示母親走失已不是頭一遭，常常想到過去的事情，興致一來便跑出門，幸好有愛心手環讓員警可以迅速通知到家屬，也感謝員警及時協助讓母親安全無虞。

南屯所長江松泳表示，失智症人口在台逐年增加，有相當多迷失老人靠愛心手環找到回家的路，提醒民眾家中若有年長者或失智症之家人，需多加陪伴照護給予關心，身上配戴愛心手環、項鍊等，以利警方聯繫家屬，迅速幫助走失者返回溫暖的家。

(中時 )