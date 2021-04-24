陳昊森昨舉辦首場Live音樂會。 （華研提供）

陳昊森人氣扶搖直上，半年來陸續拍攝了《大債時代》、《愛的混混》等戲劇作品，並且接下眼鏡、藥妝、香水及名錶等代言，然而從小熱愛唱歌的他，仍堅持安排唱歌與吉他等進修課程，努力一步一步實現音樂的夢，繼翻唱主演的電影主題曲〈刻在我心底的名字〉後，23日終於圓夢舉辦首次live音樂會，這場演出因疫情從1月20日而延後至今，期待已久的他唱完後嗨喊「心情就是爽呀」，直呼有上癮的感覺，開玩笑嚷著「明天就想唱進小巨蛋」。

音樂會一開場，陳昊森接連演唱〈怎麼了〉與〈模特〉，明顯感受到他情緒略微緊繃，台下滿場粉絲紛紛安慰要他不要緊張，唱完後他以慣有的冷笑話解圍：「今天晚上我其實沒有很緊張。」引來全場笑聲。他演唱時故作調皮模樣，製造差點跌倒效果逗鬧粉絲，引來驚呼尖叫聲。演出尾聲，陳昊森坐到舞台邊緣獻唱粉絲點歌〈刻在我心底的名字〉，娓娓說道「這是我們故事的開始，不唱好像不可以」。結束後陳昊森情緒高昂興奮，內心久久無法平復，透漏自己第一首歌上台時就開始緊張流汗。

(中時 )