高雄郭姓貨櫃車司機2017年3月出班時不慎擦撞分隔島、摔出車外身亡。家屬懷疑貨運公司排班過勞導致他心臟病發，養工處道路設計疏失害命，求償539萬元。但高雄地院查出郭男體內有感冒藥成分，不排除服藥精神不濟肇事，養工處道路設計也符合規範，判全案免賠。

郭男2014年起受僱於某運輸公司，被派遣至另一家交通運輸公司擔任貨櫃車司機。2017年3月7日中午，郭男駕駛貨櫃聯結車從小港區沿海三路往南星路方向行駛，準備進入108碼頭進行交櫃作業，在道路幾乎直角的轉彎處、後輪擦撞分隔島，導致車體翻覆。郭男當場從車內拋飛，身體多處骨折、出血，送醫搶救不治。

郭男3位子女控訴郭男出車禍是長期每日10小時超時工作、引發腦血管及心臟肥大等職業災害疾病，加上道路坑洞、狹窄，導致意外害命，向勞工局勞檢處檢舉2家公司違反勞基法，也向養工處提國賠，3人共求償539萬元。

交通運輸公司指郭男身亡前一天有感冒求診紀錄，明知身體狀況不佳還開車，是危險駕駛。家屬所指職業疾病，郭男先前早有20多次就醫紀錄，顯見非職業影響。

養工處強調，事發地點事前並無修補或新鋪的狀況，道路寬度3.25公尺也符合規範，拒絕賠償。

法官查出，郭男生前確實有每日12小時的超時工作紀錄，但不能認定其與腦血管及心臟肥大疾病有關聯。依法醫解剖報告書判斷，郭男體內驗出感冒藥，不能排除因服藥導致精神不濟而肇事的可能，判定該車禍屬意外事件，判公司及養工處免賠，可上訴。

(中時 )