日本預計兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發周邊國家不滿，駐日代表謝長廷稱台灣核電廠排放廢水也含氚，並不斷提出證據證明自己沒有造謠，卻引來各界批評。對此，核四公投領銜人黃士修直言，談輻射不談劑量就是騙子，並批評謝長廷幫日本護航是失職，同時，他還認為謝長廷是要企圖模糊焦點。

《中天新聞》25日報導，黃士修表示，謝長廷說台灣核電廠排放的廢水含銫和鈷， 雖然微量，但是有毒，但他認為，談輻射不談劑量就是騙子，我們核電廠排放的廢水確實有微量放射性元素，但這些放射性元素的劑量微乎其微，符合安全標準，至於福島核電廠發生過事故後產生的汙染水，以及經過過濾後的處理水到底合不合格？符不符合國際標準？都應該去質疑。

黃士修指出，「不是說它絕對危險或絕對安全」，但為何謝長廷第一時間跳出來 站在日本的立場對台灣人放話？ 這是他失職的地方，他還懷疑，謝長廷很明顯是要模糊焦點，因為外界質疑的是福島核電廠排放的水，其過濾系統是否真的有用？如果有用，只含氚，當然沒有問題；但若這套過濾技術有問題，含有一些放射性元素，就有問題。

黃士修直言，重點在謝長廷不要轉移焦點，日本的是發生過事故之後的處理水，處理合不合格？我們需要透明公開的資訊，台灣核電廠是日常排放的水，已經長年經過檢測，品質安全都沒有問題，兩者本來就不能相提並論，他應該向日本政府提出要求，而不是對台灣人放話。

黃士修認為，立法院有資格要求謝長廷回國報告，因為謝是中華民國駐日代表，不是日本駐台代表，從之前的核食到現在的核廢水，他都是第一時間站在日本的立場向台灣人講話。

黃士修強調，福島的食品還是電廠廢水，經過處理之後都可以是安全的，但我們的疑慮是，他的處理真的沒問題嗎？合格的標準是誰說了算，是否要有跨國監管機制？而不是靠駐日代表幫日本人打包票，其他國家也不會接受這種單方面的說法，謝長廷還是回國來好好跟國人報告，解除大家疑慮。

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(中時新聞網)