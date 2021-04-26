「協會是我的志業，學校則是我的事業。」中華漸凍人協會理事長沈心慧，講起協會草創時期，學校、協會兩邊跑的過程，雖然辛酸但卻很享受其中，協會創立至今超過20多個年頭，從1個小辦公室，到如今北、中、南都有據點，幫助上百個漸凍人家庭，沈心慧不居功，她說這一切都賴協會所有人的努力。

當年沈心慧還在東吳大學任教，除了去學校上課外，閒暇時間就到協會幫忙，她用僅有的1支市內電話撥打給其他漸凍人家庭，除了自掏腰包幫助陷入經濟困境的家庭，還擔任漸凍人病友的傳聲筒，希望有天所有人都能聽到病友的心聲。

從1支市內電話、以及向榮總借來臨時辦公室開始，沈心慧等人至今20多年來已協助上百個漸凍人家庭走出困境，沈心慧無私的付出，在去年獲得榮獲全國好人好事「八德獎」肯定，對她來說這真的是給她一個很大的鼓勵，講起協會創立初期的艱辛，她始終甘之如飴。

「協會是我的志業，學校則是我的事業。」沈心慧表示，雖然兩者兼顧常讓她分身乏術，不過她也在大學開了生命書寫課程，將兩者結合，讓學生看到生命的無常，同時更了解生命的價值，獲得廣大迴響。

「謝謝協會的大家一起努力，協會才能幫到更多病友。」沈心慧謙虛的說，從榮總的5坪會議室，發展到目前北、中、南都有辦公室，協會定期舉辦生命分享講座和舞台劇等藝文活動，20多年來的努力，不僅造福超過上百個漸凍家庭，更讓這些漸凍生命在愛心與熱心的包圍下而能逐漸解凍。

中華民國漸凍人協會除了協助病友爭取資源，也靠藝文活動來讓大眾更理解此疾病，例如推出《漸凍足跡》舞台劇以「不，我仍清醒著」為主軸，道盡漸凍症病友的心聲，引起廣大共鳴。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)