18歲鍾姓男子等3人涉嫌網路販毒於24日凌晨遭逮，鍾嫌不滿遭逮反而毆傷李姓警員，造成他鼻骨骨折、臉部擦挫傷。（翻攝畫面）

21歲顏姓男子等4人藉故要送餐給鍾男反而大鬧派出所遭逮。（翻攝畫面）

18歲鍾姓男子等3人涉嫌網路販毒於本月24日凌晨遭逮，鍾嫌不滿遭逮反而毆傷李姓警員，造成他鼻骨骨折、臉部擦挫傷，不久後，鍾男的顏姓友人等4人以送餐為由前往派出所，但遭派出所拒絕，顏男等人一怒之下大罵三字經更嗆聲「包圍派出所！」4人同樣遭逮。

毒蟲遭逮怒打斷警察鼻樑，豬隊友號召包圍派出所一併被逮。(葉書宏新北傳真)

警方調查，鍾男與黃男、葉男等3嫌於24日凌晨在網路中販售三級毒品K他命，新莊警分局網路巡邏發現，光華派出所警員實施誘捕偵查，相約在新莊民安西路交易，當場逮捕3嫌查扣K他命1包。

警方將鍾男等3嫌帶回派出所偵辦，豈料鍾男趁李姓警員幫忙上銬之際，反而揮拳毆打，造成李姓警員鼻骨閉鎖性骨折、臉部擦挫傷、眼鏡毀損，一旁警員立即上前壓制。

數小時後，21歲顏姓男子等4人藉故要送餐給鍾男等，但派出所以防疫期間及並非用餐時間拒絕，顏男等人離開派屋所又折返，將餐點丟在值班台上大罵「摸係沙小啦！」三字經等髒話，更氣焰囂張怒嗆「包圍派出所！」

所長王明堂仍在所內指導同仁辦案，看到這混亂場景立刻帶著員警衝了出去，當場逮捕顏男等4人，顏男終於在警局內見到友人，但通通遭到法辦。鍾男等3人依違反《毒品危害防制條例》法辦，鍾男又涉及妨害公務及傷害等罪嫌。

顏男等4人訊後則依妨害公務及妨害秩序等罪嫌送辦。新莊警分局長林温柔強調，警方執法是代表國家公權力的延伸，絕不容任何一絲挑釁，對於任何人想藉故在警察機關鬧事，員警也一定會強勢執法，全力排除，捍衛警察執法尊嚴。

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(中時 )