匠心汽車美容4月15日PO祈雨祭品文「聽說雞排許願文成功率超高！那匠心就發動一下雞排許願技能來祈雨一下！」。（翻攝自匠心汽車美容東區店臉書）

連鎖咖啡館黑沃在臉書PO出，『「沃」們約定，「雨」你同行！』祭品文祈雨，豪氣承諾下大雨就送千杯咖啡。（翻攝自黑沃咖啡臉書）

全台水情告急，尤以中部最嚴重，台中一家汽車美容業者15日發出祭品文祈雨，承諾只要下雨就送100份雞排，26日也實踐承諾在晚間7點發送百份雞排＋奶茶，陳姓老闆說，他經營汽車美容，水情再嚴峻恐怕自己也會成為受災戶，他希望旱現快解除。

位於台中東區振興路匠心汽車美容26日下午3點陸續出現排隊人潮，這些民眾都是來領雞排和奶茶的，不到晚上七點已排了超過百名；陳老闆日前PO祈雨祭品文「聽說雞排許願文成功率超高！那匠心就發動一下雞排許願技能來祈雨一下！」言名25日之前，台中只有任何一天、任一地區下雨，就在26日於指定地點發放雞排，限量100份，且按讚數破兩百再加碼奶茶。

陳老闆說，一共花了8千元，要發送雞排和奶茶，雖然近日下的雨都無法解旱，但他希望大家一起集氣，再讓雨下大點。

而除了汽車美容業豪氣發雞排，連鎖咖啡者黑沃，也豪氣發出送千杯咖啡祭品文，承諾只要台中下大雨，就送一千杯咖啡，業者笑說，「希望老天爺喜歡喝咖啡！」

連鎖咖啡館黑沃在臉書PO出，『「沃」們約定，「雨」你同行！小編聽說祭品文祈雨雨很有效！因此！黑沃在此獻出強大祭品，只要台中市降下大雨，就贈送1000杯免費咖啡給加入APP的會員，業者也表示，文中的大雨指的是，台中任一地區24小時累積雨量達40毫米或者時雨量達20毫米。

(中時 )