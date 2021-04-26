搶孝親感恩商機，礁溪寒沐酒店自5月1日至5月31日於館內「川薈」中餐廳推出中式饗宴，每桌十人15,800元+10％，一樓MU BAR伴手禮花車即日起至5月31推出「伯爵夫人」母親節限定蛋糕，每個六吋980元，4月30日前訂購享早鳥優惠價780元。此外，礁溪寒沐酒店並攜手親子保養品牌「子有你」合作推出母親節住房，凡以官網或電話預訂5月9日母親節當日入住，每房即可獲贈「寶寶旅行組」乙組。

礁溪寒沐酒店表示，5月1日至5月9日入住或餐飲消費滿3,000元，即可獲得抽獎券乙張，餐飲消費金額可累計，贈品豐富包含礁溪寒沐酒店乘風居一晚住宿券、川薈中餐廳相思木燻燒鵝三吃券、MU BAR下午茶搭配寒沐會館使用券，另外還有亞洲第一大運動健身器材品牌「喬山健康科技」提供的「SYNCA KiTTA 肌肉按摩筋膜槍」，以及「JOHNSON TAKmE帶著走手持舒摩器」等好禮。

(工商 )