《證交所》5月證交所法說 百容打頭陣 08:022021/04/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所統計，目前有百容(2483)等9家上市公司5月向證交所申請場地舉辦法說會，今年到目前為止，國內上市公司總計已辦理587場法人說明會。 5月的場次分別為：5月7日百容、5月11日愛普(6531)、5月17日華夏(1305)、5月18日亞聚(1308)、5月19日傳奇(4994)及虹堡(5258)、5月21日晶睿(3454)、5月24日台聚(1304)。 梁永斐《書藝無界》創作展 逢甲大學登場 30年最長3盤戰 納達爾奪本季首冠 (時報資訊) #法說 #證交所 #百容 #愛普 #華夏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百容等9家公司 5月於證交所場地舉行法說 18:032021/04/26 財經 疫苗護照 最快５月中啟動試辦 04:102021/04/27 財經要聞 1分鐘讀財經》聯發科聯電明第1砲 押寶10檔法說行情 08:222021/04/27 財經 母親節安太后挑禮保平安 04:102021/04/27 時尚消費 十檔法說會行情點火 04:102021/04/27 財經要聞 聯電、欣興 外資喊燒 04:102021/04/27 財經要聞 《跟騷法》草案 民團提7訴求盼盡快通過 04:102021/04/27 社會新聞 東南亞科技巨頭將收購新創公司 04:102021/04/27 全球財經 觀念平台－談外國第一上市櫃公司與資訊揭露要求 04:102021/04/27 專題周報 企業回饋家鄉 500助聽器贈宜蘭 04:102021/04/27 地方新聞 百貨開概念店推新品 潮鞋殿堂買氣Up 04:102021/04/27 時尚消費 財經熱門新聞 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 財報背後藏兩大隱憂 特斯拉盤後挫逾2％ - 財經 十檔法說會行情點火 - 財經要聞 - 工商時報 聯電股價攀20年新高！爆53萬天量 外資關注這件事 - 財經 台幣27元新常態？看三大關鍵 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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