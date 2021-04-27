台灣證券交易所統計，目前有百容(2483)等9家上市公司5月向證交所申請場地舉辦法說會，今年到目前為止，國內上市公司總計已辦理587場法人說明會。

5月的場次分別為：5月7日百容、5月11日愛普(6531)、5月17日華夏(1305)、5月18日亞聚(1308)、5月19日傳奇(4994)及虹堡(5258)、5月21日晶睿(3454)、5月24日台聚(1304)。

(時報資訊)