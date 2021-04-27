1名網友使用蘋果電腦約3年，11日使用該電腦2小時後，電腦突發出恐怖鞭炮聲，接著機身狂冒濃烈白煙，螢幕與鍵盤都有燃燒溶解痕跡，租屋的地板也燒出1個洞；事後連絡客服，對方一再拖延處理，甚至不願以書信承諾會提供備用機，僅以電話口頭承諾，事隔已半個月蘋果公司的技術人員仍未主動告知爆炸原因。

1名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他的女友3年前購入蘋果電腦MacBookPro13，不過本月11日女友先用充電器使用電腦約2小時後，電腦竟在3至5分鐘後突然發生金屬爆裂聲響，像是小鞭炮聲響，接著機器四周開始冒出大量白煙，機身也變得非常燙，女友則馬上將電腦放在地上，「濃濃白煙大到幾乎看不見電腦，還伴隨爆炸聲響、金屬燃燒惡臭」。

1名網友使用蘋果電腦約3年，11日使用該電腦2小時後，電腦突發出恐怖鞭炮聲，接著機身狂冒濃烈白煙，螢幕與鍵盤都有燃燒溶解痕跡。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友說，該電腦發生爆炸後螢幕、鍵盤皆有高溫融化現象 電池膨脹機身變形，租屋處的地板甚至被燒出1個小洞；他事後連絡客服，對方要求回收電腦查驗情況，原本說不能提供備用機，後來才改口稱可以，但無法保證寄送時間，也無法透過Email承諾此事，僅能電話中口頭告知；後續已過了半個月仍沒有任何技術人員主動聯繫，讓他相當不滿。

該網友說，電腦許多工作資訊損毀，導致女友的工作延宕，而對方僅透過全球客服郵件以及電話處理，每次答案都是他們只是轉達沒有權限，需要再等候，「那為何不派有權限的直接聯絡？是想用拖延戰術降低客戶耐心、減少談判籌碼？」許多網友留言表示，「客服態度好差」、「電腦燒成這樣好恐怖」。

(中時新聞網)