德國包括多家媒體、網路和廣告產業公司聯合地在周一對蘋果提出反壟斷指控，認為iPhone的新隱私權設定突顯了蘋果對市場權力的濫用以及違反競爭法。

在多個商業協會對德國聯邦反壟斷機關提出指控之際，蘋果正按計畫要推出新的透明度架構，將要求用戶選擇有廣告目的追蹤。

在數個商業協會指控的聯合聲明中指出，單方面措施的結果是，蘋果其生態系相關數據的商業處理時，將有效地把競爭對手排除在外。

控訴的原告還包括德國主要報紙和廣告聯合會。

蘋果否認了這些指控，認為iOS 14軟體當中的新隱私權架構強烈提升了個人隱私和支持歐盟的隱私法；蘋果將隱私描述為一種人權。蘋果在聲明中表示，用戶的數據是屬於他們的，他們應該決定要與誰分享自己的數據。透過iOS 14，蘋果讓用戶可以選擇和決定，他們是否要將數據連結到以廣告或其他數據仲介為目的的第三方，讓這些App公司來追蹤他們。

金融時報首先報導了該則消息，德國聯邦反壟斷機關也證實了該指控，並表示將對蘋果進行審查。

(時報資訊)