印度新冠肺炎疫情失控，每日確診人數屢創新高，兩位印度裔指標人物， Google執行長Sundar Pichai與微軟執行長Satya Nadella出面為家鄉提供協助， Google及其員工將提供高達13.5億盧比（約新台幣5億新台幣）的經濟支援。

從4月開始，印度確診人數直線飆升，單日確診人數超過35萬人、死亡逾2800人，醫療系統全面崩潰。

微軟執行長Satya Nadella今先在推特上發文表示，「我為印度目前的狀況感到心碎，同時感謝美國政府的協助，微軟將繼續利用其聲量、資源和技術協助救援工作，同時支持購買關鍵的氧氣設備。」

隨後谷歌執行長Sundar Pichai加入聲援行列，Sundar Pichai說：「看到日益惡化的疫情危機感到震驚，我宣布提供13.5億盧比的援助，同時這份金額是來自谷歌及員工們的協助。」

同時，谷歌宣佈將捐款給聯合國兒童基金會，用於購買緊急醫療用品，包括氧氣和藥物等設備，另外，谷歌也捐款給線上募資平台「Give india」並提供1500萬美元（約4.2億新台幣）的免費廣告給公衛單位。

Satya Nadella與Sundar Pichai是目前印度最成功的高科技人才，Satya Nadella從1992年就開始在微軟工作，於2014年成為微軟執行長；Sundar Pichai於2004年加入谷歌，2015年出任谷歌執行長兼董事長，2019年開始兼任Alphabet執行長。

(中時新聞網)