蔡英文與經濟部長王美花今（27）日中午將到台中市視察抗旱鑿井措施，國民黨市長盧秀燕以市議會開議為由，無法陪同。盧秀燕上午主持市政會議致詞，對於蔡來訪關心抗旱應變也隻字未提。

盧秀燕曾數度向經濟部建議調整台中限水措施，遭回絕，加上先前經濟部無視中市府禁令，逕自重啟台中火力電廠機組，讓盧秀燕大為不滿，如今對蔡政府來訪冷漠以待，飄出濃濃火藥味。

根據《中評網》報導，台中市為了抗旱應變，配合經濟部水利署開鑿88口抗旱應變井，蔡英文中午將在英濟部長王美花的陪同下前往視察，但台中市長盧秀燕因為出席市議會定期會備詢，不會陪同視察，並對於蔡到台中關心抗旱應變措施，沒有表達任何意見。據了解，中市府方面將由副市長令狐榮達陪同，且水利局也只由副局長出席，引起關注。

報導指出，盧秀燕先前跟王美花數度在公共政策上出現意見不合，甚至隔空相互開砲，包括經濟部無視中市府禁令，逕自重啟台中火力電廠的燃煤機組，讓盧秀燕重話抨擊「執政傲慢、惡意」。

另外，在「供五停二」限水措施方面，盧曾當面向王建議調整為「供四停一」遭回絕；近期又傳出經濟部不甩中市府都審計劃，逕行發包新建台中火力電廠燃氣機組，盧秀燕再表達嚴正抗議。

報導說，盧秀燕、王美花數度交鋒，已結下樑子，17日兩人針對抗旱應變，先後視察台中建案工地地下水納入自來水管網進度，當時就被指刻意迴避王不見王，如今蔡英文來訪，盧秀燕態度冷漠，格外引人聯想。

(中時新聞網)