高雄工安意外頻傳，「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，要求業者自行填寫「工地巡檢表」，卻遭時代力量市議員林于凱質疑，原先第三方「監造人員」檢查簽章竟被消失，造成巡檢者都是自己人，恐是球員兼裁判。工務局解釋，這是只是第一級檢查，屬於自律面，後面還有二、三級更嚴謹檢查。

林于凱今天在高市議會工務部門質詢時指出，3月29日高市副市長林欽榮召開「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，會中律定「工地巡檢表」中，應檢附工地負責人、職安衛人員及「監造人員」的設施安全檢查簽章。

高市議員林于凱（中）質疑，「工地巡檢表」原先第三方「監造人員」檢查簽章竟被消失，造成巡檢者都是自己人，恐是球員兼裁判。（柯宗緯攝）

「高市府要落實工地安全的話，第三方公正單位怎麼會被消失呢？」林于凱表示，經調查發現，監造人員簽章欄位，竟被偷天換日成「專任工程人員」，導致3個簽章人員，都是廠商指派狀況，無監造人員進行工地現場監督跟把關。

林于凱認為，若工地巡檢表全部承造商自己派任人員填寫，難保會出現有缺失不敢如實填報狀況，但高市府回應只要有職安人員就能保障施工安全，但涉及工地結構、施工技術，只有監造人員才能處理，強調工安要落實，不能馬虎。

工務局長蘇志勳解釋，該張巡檢表格屬於第一級自律檢視，後面還有更嚴謹的二級（第三方）、三級（官方會同第三方、業者）檢查。（柯宗緯攝）

對此，工務局長蘇志勳回應，議員提出的是3月草案，最後版本是依4月通過的為主，但強調會針對工地巡檢表重新進行討論，確認是否納入監造必須簽章，該張巡檢表格屬於第一級自律檢視，後面還有更嚴謹的二級（第三方）、三級（官方會同第三方、業者）檢查。

高市建管處長江俊昌提到，3月底開會前，高市建築師公會有反映，建築法所規定的建築師監造責任並非涵括職安衛生，監造人員權責是針對建築物主要構造設備這部分負責監造。另外，市府除要求工地落實自主檢查外，同時會同勞工局、衛生局加強聯合稽查。

另外，勞動節前夕，時代力量高雄黨部27日宣布成立「工安揭弊小組」成立，未來提供勞工一個安全舉報的管道，並改善現行職安教育及檢討現有工地安全問題，盼有效改善高雄工安事件發生率。

(中時 )