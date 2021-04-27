點餐外送越來越方便，許多人會直接綁定信用卡帳戶付款，省去付現金的麻煩，然而主播巫嘉芬卻碰到Foodpanda帳號被連續盜刷4筆訂單，金額高達8526元，且對方還特別留言給外送員另一支電話、新增其他地址，不讓被害人發現，讓巫嘉芬直呼，盜刷過程實在太縝密，「我一定不會是最後一個，提醒大家要小心！」

主播巫嘉芬昨天在臉書PO出foodpanda帳戶被連續盜刷4筆訂單的經過，她說，首先是收到E-mail通知她取餐，金額359元，在新莊某超市買了3盒雞蛋跟一盒板豆腐，正要點進去看發生什麼事時，第二筆盜刷又來了，這次金額更大，刷了2689元，地點在天母某藥局，接著是第3筆在熊貓超市盜刷2789元，第4筆藥局2689元，讓她氣炸，「那個盜刷的人在跟我拼耶！我在逐一跟送餐人員說是盜刷單，他在另一頭瘋狂不斷的重新盜刷新的單⋯。」

主播巫嘉芬的到Foodpanda帳號遭瘋狂盜刷，金額快9千元。(翻攝自 巫嘉芬FB )

更扯的是，巫嘉芬說，她當時用手機通知外送員，不要送餐這是盜刷時，卻看到盜刷的人傳訊息跟外送員說「請打這支電話，09-XXXXXXXX」，避免她發現，非常狡詐，且第一筆是259元訂單是付現金，藉此測試她有沒有發現被盜刷。

至於Foodpanda的處理態度，巫嘉芬表示，客服得知後只跟她說，「請更換密碼，把信用卡換掉，然後可以去報警」，讓她質疑，是她的foodpanda帳號被盜導致個資外洩，怎麼好像說的事不關己，只好提醒大家小心「個盜刷的人絕對不是第一次，手法太過熟練，還會先試你有沒有發現，我一定不會是最後一個」。

對此，網友紛紛留言：「天啊！2789元，也要我一天的薪水欸」、「新的犯罪行為 帳號綁信用卡被盜刷風險，真的是蠻高」、「我剛才訂耶，好可怕」、「還是鈔票比較好」、「報警處理」。

(中時新聞網)